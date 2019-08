Grote onrust onder verpleegkundigen: 'Nieuwe wet moet van tafel'

Functiedifferentiatie is al tientallen jaren onderwerp van gesprek binnen het vak. "Op de werkvloer kwam het niet van de grond, dus is besloten om het via de wet te regelen", zegt een woordvoerder van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN).

De organisatie vindt de wet belangrijk omdat verpleegkundigen voorbereid moeten zijn op de toekomst van de zorg, die steeds complexer wordt. De toenemende complexiteit vraagt om de juiste inzet van mbo- en hbo-personeel, stelt V&VN. "Het moet de kwaliteit ten goede komen, maar nu is er onrust omdat onze leden niet weten wat het precies gaat betekenen."

Het actiecomité wil geen verbeterde overgangsregeling, maar eist dat de wet helemaal van tafel gaat. "Wij zijn niet tegen functiedifferentiatie, maar we willen niet dat het in de wet wordt vastgelegd."

Pas op de plaats

De ophef is zo groot, dat er naar het actiecomité geluisterd wordt. V&VN heeft een pas op de plaats aangekondigd: zij willen weer in gesprek met hun achterban. "Helaas voelden en voelen veel verpleegkundigen zich niet goed door ons vertegenwoordigd of gehoord", schrijft directeur Sonja Kersten in een brief aan haar leden. De organisatie gaat nu bijeenkomsten organiseren.

Minister Bruins geeft de beroepsorganisatie, werkgevers en vakbonden meer tijd om de onrust weg te nemen. Hij gaat het wetsvoorstel BIG II pas na de zomer indienen bij de Tweede Kamer.

Hij is naar eigen zeggen ook bereid te luisteren naar "een aanvullend of verbeterd advies inzake de overgangsregeling, mits alle partijen daar gezamenlijk volledig achterstaan". Betrokken partijen zullen de komende weken onderhandelen over aanpassing van de overgangsregeling.

Bruins laat weten dat de extra tijd dat bedoeld is om tot een breder gedragen compromis te komen, maar het is absoluut niet de bedoeling om het wetsvoorstel in te trekken. De minister benadrukt ook dat de vakorganisaties zelf om deze wet gevraagd hebben.