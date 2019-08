Rinnooy Kan 'verkent' onderscheid hbo- en mbo-verpleegkundigen

Oud-SER-voorzitter Rinnooy Kan gaat onderzoeken hoe het verder moet met nieuwe regels voor verpleegkundigen. Minister Bruins heeft hem aangesteld als 'verkenner'.

De afgelopen tijd ontstond onrust onder verpleegkundigen over het plan van Bruins om de functie 'regieverpleegkundige' in te voeren. De minister wil in een nieuwe wet een duidelijker onderscheid aanbrengen tussen mensen met een hbo- en met een mbo-opleiding. Volgens hem kunnen verpleegkundigen dan beter worden ingezet voor taken waarvoor ze zijn opgeleid en waarin ze deskundig zijn.

Extra scholing

Onder verpleegkundigen rees verzet tegen het plan; veel van hen moeten extra scholing volgen en volgens hen leidt het voorstel tot verdeeldheid op de werkvloer. Een aantal van hen dreigt de zorg te verlaten.

Naar aanleiding van de onrust kondigde de minister al aan dat hij een pas op de plaats wil maken. Rinnooy Kan, die ruime ervaring heeft in veel verschillende functies, moet nu met alle betrokken partijen gaan praten en op korte termijn Bruins adviseren.

Decennia discussie

De minister benadrukt dat het plan om een wet te maken over functiedifferentiatie komt van de beroepsgroep van verpleegkundigen, werkgevers en werknemers en dat er een discussie aan vooraf is gegaan van tientallen jaren. Hij noemt een wet geen doel op zich, maar een ultiem middel om te regelen wat op andere manieren niet lukt, bijvoorbeeld via beroepsrichtlijnen of afspraken in de cao.

Bruins zegt bereid te zijn te luisteren naar de wensen. "Maar er moet dan wel overeenstemming met de andere betrokken partijen zijn over de te varen koers."