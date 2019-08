Aantal crematies neemt verder toe: twee derde van de mensen kiest er nu voor

Steeds meer Nederlanders laten zich na hun overlijden cremeren. Uit de laatste cijfers van de Landelijke Vereniging van Crematoria blijkt dat inmiddels meer dan twee derde van de mensen voor een crematie kiest.

De crematie wint al jaren aan terrein. In het jaar 2000 koos nog 49 procent voor de urn. Over het algemeen is een crematie goedkoper dan een begrafenis.

Het CBS berekende een paar jaar geleden dat er veel beweging zit in de uitvaartbranche. Zo groeide het aantal bedrijven in de sector van 1110 in 2007 naar 1990 naar 2017, een toename van bijna tachtig procent in tien jaar tijd.

Lang verboden

De eerste crematie in Nederland was in 1914. Eigenlijk was het toen nog verboden, want de Nederlandse wet stond lijkverbranding niet toe. In 1874 werd 'De Vereeniging tot invoering der Lijkverbranding in Nederland' opgericht, die dat wilde veranderen.

De vereniging liet in 1913 in Velsen het eerste crematorium bouwen. Daar werd een jaar later de Schiedamse arts, en tevens bestuurslid van de vereniging, C.J. Vaillant gecremeerd.

Ook in het koninklijk huis is er geen taboe meer op crematie. De vorige week overleden prinses Christina wordt gecremeerd, een unicum voor een lid van de koninklijke familie. Die worden in de regel bijgezet in de Koninklijke Oranje-Nassau grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft.