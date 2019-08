Eerste crematie binnen de koninklijke familie: 'Breuk met de traditie'

Tweede grote breuk

De funerair historicus noemt de keuze voor een crematie een "tweede grote breuk met de begrafenistradities van het koningshuis". "De eerste breuk was de begrafenis van prins Friso in 2013", vertelt hij. Ook hij werd niet bijgezet in de kelder: hij is begraven in Lage Vuursche, vlak bij Kasteel Drakensteyn. "Ik verwachtte toen wel dat hij bijgezet zou worden."

De koninklijke familie beschikt over drie grote grafkelders. "In 1623 werd de eerste gebouwd. Vervolgens kwam daar in 1822 een nieuwe bij", zegt Van Raak. Maar enkele jaren geleden was er sprake van ruimtegebrek in de twee kelders. Daarom is er inmiddels een derde ruimte gecreƫerd. "300 graven en kleine grafkelders in de Nieuwe Kerk moesten daarvoor worden geruimd."

Ruimtegebrek zal hoogstwaarschijnlijk geen rol hebben gespeeld bij de keuze voor een crematie. "Het is natuurlijk goed mogelijk - maar dat is slechts speculatie - dat de urn van prinses Christina alsnog wordt bijgezet in de grafkelder." Wat er daadwerkelijk met de as zal gebeuren, is nog niet bekendgemaakt.