Wekdienst 21/8: Johnson op bezoek bij Merkel en start Wings of Freedom

De Nederlands-Australische mensenrechtenactiviste Jan Ruff-O'Herne is op 96-jarige leeftijd overleden in de Australische stad Adelaide.

Ze werd wereldberoemd toen ze in 1992 als een van de eerste 'troostmeisjes' openlijk haar verhaal durfde te doen over wat haar was overkomen in de Tweede Wereldoorlog, toen ze door Japanse militairen werd misbruikt als seksslaaf.

Ze zette zich daarna in voor vrouwen die hetzelfde was overkomen. Ze inspireerde zo meer vrouwen hun verhaal te doen. "Het is heel goed dat zij dat deden, want alleen heb je maar een kleine stem", zei Ruff-O'Herne in 2001 tegen NRC.

