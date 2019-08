'Terreurgevangenen EBI Vught speelden schietspellen in cel'

Gedetineerden op de terroristenafdeling van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught konden schietspellen spelen in hun cel. Het gaat onder meer om de games Grand Theft Auto, Call of Duty en Brothers in Arms: Earned in Blood, schrijft De Telegraaf. De spellen zijn na vragen van de krant deze maand weggehaald van de afdeling.

Het gaat om games waarin de speler met verschillende wapens vijanden of willekeurige voorbijgangers kan doden. Van Islamitische Staat is bekend dat de terreurgroep dit soort spellen gebruikte in propagandafilmpjes, om zo strijders te rekruteren.