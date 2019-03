Australische kardinaal Pell veroordeeld tot 6 jaar cel om misbruik jongens

De Australische kardinaal George Pell (77) is veroordeeld tot zes jaar cel voor het misbruiken van twee 13-jarige misdienaars. Een rechter noemde het misbruik opportunistisch, giftig en vernederend.

Een van de slachtoffers liet via zijn advocaat weten dat hij blij is met de uitspraak. Wel vindt hij het moeilijk om troost te vinden in de uitkomst.

Na de uitspraak klonk buiten de rechtbank gejuich. Onder de aanwezigen waren ook familieleden van de slachtoffers.

In beroep

Pell blijft het misbruik ontkennen .Zijn advocaten vinden het vonnis onredelijk, omdat het gebaseerd is op de getuigenis van een van de twee slachtoffers. De ander is in 2014 op 31-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne overleden. Pell gaat in beroep tegen de uitspraak.

Het misbruik vond plaats in 1996 in de kathedraal van Melbourne. Pell was daar aartsbisschop. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze werden betrapt toen ze stiekem van de miswijn dronken. Pell dwong de twee daarop tot seksuele handelingen.

'Extra vernederend'

Volgens de rechter waren de omstandigheden extra vernederend omdat de jongens getuige waren van elkaars misbruik. Hij zei dat Pell dacht dat hij ermee weg kon komen vanwege zijn functie. "De gemeenschap moet tegen u worden beschermd", zei de rechter.

Verder bepaalde rechter Peter Kidd dat Pell de komende drie jaar en acht maanden niet in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. Daarnaast wordt hij voor de rest van zijn leven geregistreerd als dader van seksueel misbruik.

Kardinaal Pell was een van de machtigste mensen in het Vaticaan. Hij werd in 2014 benoemd tot penningmeester en ging in 2017 met verlof. Het is voor het eerst dat binnen de katholieke kerk zo'n hoge geestelijke schuldig is bevonden aan kindermisbruik.