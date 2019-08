Migranten reddingsschip Open Arms van boord op Lampedusa

Migranten van het Spaanse reddingsschip Open Arms zijn van boord gegaan op het Italiaanse eiland Lampedusa. De opvarenden, voornamelijk afkomstig uit Afrika, zetten gisteravond laat voet aan wal. Sommigen waren bijna drie weken aan boord van het schip. Alle ruim tachtig migranten zijn van boord gegaan.

De officier van justitie op Sicilië had de inbeslagname van het schip bevolen nadat hij het had bezocht. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini had op het besluit aangedrongen.

Door het bevel van de officier was de hulp van de Spaanse marine, die had aangeboden de migranten naar Spanje te brengen, niet meer nodig.

Het schip lag al ruim twee weken voor de kust van Lampedusa, in afwachting van een politiek besluit. Italië wilde de opvarenden in eerste instantie niet aan land laten komen, hoewel meerdere landen hadden aangeboden ze op te nemen. De omstandigheden aan boord werden volgens Open Arms steeds slechter.

Gisteren sprongen vijftien migranten in zee om zwemmend Lampedusa te bereiken. Ze werden door reddingswerkers uit zee gehaald en naar het eiland gebracht: