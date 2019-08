Beter slapen? Niet snoozen, een piekerschriftje en geen beeldscherm

Steeds meer mensen slapen slecht. Dat kan 'm zowel zitten in moeite met in slaap komen, moeilijk doorslapen en te vroeg wakker worden. Allemaal vervelend, maar ook ongezond.

Slecht slapen kan namelijk leiden tot concentratieproblemen, lusteloosheid, geheugenklachten en somberheid. En op de lange termijn kunnen er zelfs psychische stoornissen ontstaan en kan slaapgebrek leiden tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Maar gelukkig zijn er een hoop dingen die je kunt doen (en laten) om beter te slapen. Met neuroloog/somnoloog Myrthe Boss van Ziekenhuis Gelderse Vallei nemen we je mee door de dag, om je zo goed mogelijk te laten slapen.

Te beginnen met de ochtend:

Sta zo snel mogelijk op als de wekker is gegaan, is de eerste tip. "Dus niet snoozen, want daarmee verleng je de tijd die je in bed ligt zonder dat je 'echt' slaapt", zegt slaapexpert Boss. Als je langer in bed wilt liggen, zet dan je wekker gewoon wat later. En blijf in totaal maximaal 8 uur in bed liggen, want dat is optimaal.