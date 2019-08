500 slaapdeskundigen maken zich zorgen: 'Melatonine is geen slaapmiddel'

Zo'n 500 wetenschappers en artsen op het gebied van slaap maken zich zorgen om het gebruik van melatoninepillen als slaapmiddel. Nu ligt het nog in de schappen bij de drogist, maar de experts zouden het liefst zien dat het alleen nog met goede begeleiding en op doktersrecept te krijgen is bij de apotheek.

"Bij verkeerd gebruik van melatonine kunnen mensen juist hun slaap gaan tegenwerken", zegt slaapprofessor Ysbrand van der Werf. "De werking is eigenlijk niet om beter te slapen, maar om je biologische klok te verzetten."

Toch gebruiken veel mensen het hormoon wel om in slaap te komen. Je valt misschien vijf minuten eerder in slaap, maar je biologische klok kan een uur per dag opschuiven. Dat is alleen handig bij bijvoorbeeld een jetlag.