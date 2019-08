Zuid-Holland heeft als laatste provincieakkoord

Als laatste provincie heeft ook Zuid-Holland een college van Gedeputeerde Staten. VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA hebben hun coalitieakkoord en de namen van de gedeputeerden gepresenteerd.

De Statenverkiezingen waren op 20 maart; de presentatie was dus vijf maanden later. De onderhandelingen hebben uitzonderlijk lang geduurd. Aanvankelijk was ook de grote winnaar van de verkiezingen, Forum voor Democratie, erbij betrokken, maar die besprekingen mislukten. Forum, de grootste partij in Zuid-Holland, komt nu in de oppositie. Limburg is de enige provincie met gedeputeerden die lid zijn van Forum.

Het nieuwe provinciebestuur in Zuid-Holland wil zich onder meer richten op een betere bereikbaarheid, schone energie voor iedereen en versterking van natuur, steden en dorpen. De coalitie wil stimuleren dat er sneller betaalbare en energieneutrale woningen worden gebouwd. Voor alle nieuwe plannen trekken de partijen 160 miljoen euro uit.

Het nieuwe college krijgt zes gedeputeerden: de VVD levert er twee, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA ieder een. Ze gaan waarschijnlijk begin volgende maand aan de slag.