Geen coalitie, wel bestuurders van FvD en PVV in Limburg

De provincie Limburg krijgt de komende jaren een extraparlementair college. Dat betekent dat de bestuurders niet namens een partij in het college zitten en er is ook geen coalitie is gevormd, schrijft 1Limburg. Formateur Ger Koopmans presenteerde vandaag de zeven gedeputeerden die de komende jaren het bestuur van de provincie gaan vormen.

Enkele weken geleden werd duidelijk dat er geen meerderheid te vinden was voor een traditionele coalitie in Limburg. In plaats daarvan komt er een programma dat wordt opgesteld door het college. Vervolgens moeten er voor de plannen wisselende meerderheden worden gezocht in het Limburgs parlement.

Er is al een concept-collegeprogramma geschreven waar de gedeputeerden verder over gaan onderhandelen. Wat daarin staat is nog niet bekend, maar er is wel al een motto: "Vernieuwend Verbinden."

FvD en PVV

Hoewel er dus geen coalitie is en de gedeputeerden officieel niet aan een partij gebonden zijn, hebben verschillende partijen wel iemand naar voren geschoven voor in het college. Ruud Burlet was lijsttrekker voor Forum voor Democratie, datzelfde geldt voor Robert Housmans van de PVV. Limburg krijgt daarmee als enige provincie in Nederland bestuurders van Forum voor Democratie en PVV.

Drie gedeputeerden waren dat ook al voor de verkiezingen. Voor het CDA zijn dat Ger Koopmans en Hubert Mackus, voor de VVD is dat Joost van den Akker.

GroenLinks ontsteld

De enige vrouwelijke gedeputeerde is Carla Brugman, die Statenlid was voor GroenLinks. Die partij wil om principiƫle reden niet met Forum voor Democratie en PVV in een college.

Door toch in het provinciebestuur te gaan zitten wijkt Brugman dus af van de partijlijn. GroenLinks heeft al laten weten ontsteld te zijn over haar toetreding. Volgens de partij heeft Brugman hierover niet overlegd.

De laatste gedeputeerde is Andy Dritty. De lokale partij uit Landgraaf waar hij lid van is, is aangesloten bij de provinciepartij Lokaal-Limburg. Toch gaat hij Lokaal-Limburg niet vertegenwoordigen in het provinciebestuur, omdat die partij zelf een andere bestuurder op het oog had.

'Knetterrechts blok'

Formateur Koopmans heeft in de besprekingen ook PvdA, GroenLinks en D66 betrokken, maar die partijen zagen het uiteindelijk niet zitten om verder te praten over het extraparlementaire provinciebestuur.

Vooral omdat ze niet konden accepteren dat er gedeputeerden van Forum voor Democratie of PVV zouden komen. De PvdA had het over 'een knetterrechts blok'.

De partijen in het Limburgs parlement moeten nog instemmen met de voordracht van de gedeputeerden, maar CDA, VVD, FvD en PVV hebben samen een ruime meerderheid.

Noord-Holland

Ook in Noord-Holland is een nieuw provinciebestuur aangekondigd. Daar is wel een traditioneel coalitieakkoord gesloten. GroenLinks, VVD, D66 en de PvdA gaan samenwerken. De inhoud van de afspraken wordt woensdag gepresenteerd.