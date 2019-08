Syrisch leger neemt opstandelingenbolwerk in Idlib in

Syrische troepen zijn de stad Khan Sheikhoun binnengetrokken, een rebellenbolwerk in de provincie Idlib dat sinds 2014 in handen was van opstandelingen tegen president Assad. De inname van Khan Sheikhoun is voor het Assad-regime een belangrijke stap in de herovering van Idlib.

Het Syrische leger begon daar in april een offensief, gesteund door de Russische luchtmacht. "De laatste dagen is er heel veel gebombardeerd", zei correspondent Marcel van der Steen op NPO Radio 1. "Het leger zal de stad nu wijk voor wijk innemen, controleren op mijnen en boobytraps, checkpoints inrichten en zich klaar maken voor een verdere opmars naar het noorden."

De honderdduizenden inwoners en vluchtelingen die in Khan Sheikhoun verbleven, hadden de stad al verlaten. De inname betekent dat burgers en opstandelingen op een steeds kleiner grondgebied worden teruggedrongen. Ook dreigt een tekort aan voedsel en medicijnen. Van der Steen verwacht dat meer mensen naar Turkije proberen te ontkomen.

Turkije heeft een aantal militaire steunpunten in het gebied. Gisteren bombardeerde de Syrische luchtmacht een Turks militair konvooi. Syrië zei dat Turkije de opstandelingen wilde bevoorraden, maar Turkije zegt dat het konvooi op weg was naar een van zijn observatieposten.