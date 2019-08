VS test nieuwe raket, Rusland spreekt van provocatie

De VS heeft zondag voor het eerst in tientallen jaren een verbeterd type raket voor de middellange afstand getest. De nieuwe kruisraket legde voor de kust van Californië meer dan 500 kilometer af voordat hij zijn doel trof, zegt het Amerikaanse leger. Het was de eerste testvlucht van een Amerikaanse middellangeafstandsraket sinds de beëindiging dit jaar van het INF-verdrag uit 1988.

Rusland veroordeelt de test. "De VS kiest er duidelijk voor om de militaire spanningen te vergroten. Wij zwichten niet voor provocaties", zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Rjabkov. Hij zei verder dat Rusland geen nieuwe wapens zal opstellen zolang de VS dat ook niet doet.

Amerikaanse defensiespecialisten hebben gezegd dat de verbeterde raket, die met een atoomkop kan worden uitgerust, uiteindelijk 1000 kilometer moet kunnen afleggen. Ze verwachtten dat hij over anderhalf jaar klaar inzetbaar is.

De Amerikanen willen dit jaar nog een nieuwe raket testen, met een bereik van 3000 tot 4000 kilometer.

INF-verdrag opgezegd

In het INF-verdrag spraken de VS en de Sovjet-Unie af dat ze geen raketten op land meer zouden stationeren met een bereik van 500 tot 5500 kilometer. Bestaande installaties werden vernietigd.

Maar president Trump zegde het verdrag begin dit jaar op, omdat Rusland een nieuwe raket met een bereik van meer dan 500 kilometer zou hebben gebouwd. Onder meer Nederland zou bewijs daarvoor in handen hebben gekregen. Rusland zei dat de bedoelde raket slechts 480 kilometer kon vliegen en dus niet onder het INF-verdrag viel.