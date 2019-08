Meer evacuaties vanwege 'niet te stoppen' bosbrand Gran Canaria

Vanwege een aanhoudende bosbrand op het Spaanse eiland Gran Canaria zijn inmiddels 8000 mensen geƫvacueerd. De vlammenzee ontstond zaterdag vlak bij de plaats Tejeda, centraal op het eiland.

Sindsdien is 3400 hectare verzwolgen door de vlammenzee. Ruim 700 brandweermensen en zestien helikopters en blusvliegtuigen zijn ingezet om de brand te bestrijden.

Te groot om te blussen

De bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt door de hoge temperaturen, sterke wind en lage luchtvochtigheid. De bestuurder van de Canarische Eilanden noemde de brand "niet te stoppen" en "te groot om te blussen".

De bosbrand is op aanzienlijke afstand van het toeristische gedeelte van het eiland, in het zuiden en zuidwesten. Vorige week woedde er ook al een bosbrand in hetzelfde gebied.