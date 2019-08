Bosbrand op Gran Canaria laait weer op, 'weinig gevolgen toerisme'

De brand, die een gebied van zo'n 1000 hectare beslaat, woedt in het bergachtige gedeelte op het midden van het eiland. Vooral de gemeenten Tejada, Gáldar en Artenara zijn getroffen.

'Weinig gevolgen voor toeristen'

In het toeristische gedeelte van het eiland, gelegen in het zuiden en zuidwesten, is vrijwel niks te merken van de grote brand. Dat meldt Holland FM Gran Canaria, een Nederlandse radiozender op het eiland die uitzendt vanuit Playa del Inglés. Wel waarschuwt de zender toeristen om niet de bosbrandgebieden in te gaan. "De wegen naar de gebieden zijn afgesloten. Loop de hulpverlening niet in de weg", schrijven ze op Facebook.

De politie denkt dat de brand is ontstaan nadat er vonken wegsprongen toen iemand buiten stond te lassen. Een man van 55 is aangehouden en verhoord.