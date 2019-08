Duizend mensen geëvacueerd door bosbrand op Gran Canaria

Vooral de gemeenten Tejeda, Gáldar en Artenara zijn getroffen. Op die laatste plek is het vuur begonnen. Ook het nationaal park Tamadaba wordt bedreigd door het vuur. De hoofdstad Las Palmas ligt op ongeveer 30 kilometer van de brandhaard.

De Spaanse publieke omroep RTVE meldt dat er geen huizen in brand staan en dat de evacuaties uit voorzorg zijn gedaan. De politie denkt dat de brand is veroorzaakt door iemand die een soldeerbout gebruikte. Een 55-jarige man is daarvoor gisteren aangehouden en verhoord.

Griekenland

Ook andere delen van Europa kampen met bosbranden. Op het kleine Griekse eiland Elafonisos, ten zuiden van het schiereiland Peloponnesos, zijn toeristen geëvacueerd. Een bosbrand die gisteren onder controle was verklaard, is weer opgelaaid. Ook daar spelen de temperatuur en wind een grote rol.

Op het eiland wonen ongeveer 350 mensen, maar in deze tijd van het jaar wordt het eiland dagelijks bezocht door zo'n 3000 toeristen. Sinds vrijdag zijn er verspreid over Griekenland tientallen bosbranden ontstaan.