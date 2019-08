Condoleances voor Christina: ze kon buitengewoon mooi zingen

In Lage Vuursche bij Baarn kon vandaag een condoleanceregister worden getekend voor prinses Christina. Ze overleed afgelopen vrijdag op 72-jarige leeftijd.

Het condoleanceboek ligt in de Stulpkerk naast Kasteel Drakensteyn. Daar woont haar zus, prinses Beatrix.

Naast het tekenen van het register haalden mensen oude herinneringen aan de prinses op. Een vrouw vertelt dat haar ouders een banketbakkerij hadden in Baarn, waar de koninklijke familie klant was. "Ze is diverse keren met een hofdame in de winkel geweest om gebakjes te halen."

Een ander zegt dat ze Christina kent van wintersportvakantie. "We gingen met een groot gezelschap en ze was daar een van de initiatiefnemers van. Ze ging altijd liedjes zingen en was van de gekke grappen, het was heel gezellig. Ze was altijd geestig, open naar de ander, maar ook met een duidelijke wil."

Zangeres

Ook staan mensen stil bij Christina's muzikale carrière. "Het zingen van haar was buitengewoon mooi", zegt een vrouw. Een andere vrouw vertelt dat ze in het register heeft geschreven dat ze het heel jammer vindt dat Christina "ons zo vroeg heeft verlaten".

Er waren niet alleen volwassenen die hun condoleances wilden overbrengen. Een 11-jarig meisje schreef in het boek dat ze het Koninklijk Huis heel veel sterkte wil wensen. Ze vertelt waarom ze ernaar toe is gegaan: "Ik vind het wel heftig dat ze is overleden, en het is wel mooi om iets te schrijven. Ze leek me een aardig persoon."

Ook morgenavond is de kerk open en kunnen mensen hun steunbetuigingen achterlaten. Prinses Christina wordt in besloten kring gecremeerd.