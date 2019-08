Bosbranden in westen van Groenland zo goed als uit

Op Groenland is het brandweerlieden zo goed als gelukt om de bosbranden in het westen van het land onder controle te krijgen. De brand brak anderhalve maand geleden uit in het westen van het eiland, grofweg tussen de plaatsen Sisimiut en Kangerlussuaq.

De hulpdiensten hadden de grootste moeite om de bosbranden onder controle te krijgen, vooral toen bleek dat de brand ondergronds verder woedde. Het lijkt erop dat de hulp van de Deense brandweer heeft geholpen. Denemarken stuurde tientallen brandweerlieden en veel materieel.

"We hebben de verwachting dat we dit weekend de brand hebben geblust", zegt het hoofd van de lokale nooddienst tegen de krant Sermitsiaq. "We hebben met hulp uit Denemarken meer pompen en kunnen hier nu veel meer water krijgen." Hij verwacht dat binnen een dag de branden helemaal uit zullen zijn.

Zorgen bij wetenschappers

In het poolgebied zijn bosbranden niet echt uitzonderlijk, maar wetenschappers zijn wel bezorgd dat de bosbranden steeds noordelijker voorkomen. Bosbrand-expert Mark Parrington van het Corpernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) sprak eerder van een "buitengewone situatie".

Uit zijn gegevens bleek dat er eind juli zo'n 250 tot 300 branden woedden in het poolgebied, veel meer dan het gemiddelde. Ook de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) noemde de situatie "ongekend" en waarschuwde voor de gevolgen van de bosbranden. Zo gaat niet alleen veel natuur verloren, maar stoten de branden ook veel CO2 uit.

Ook leidden de roet- en asdeeltjes in de Noordelijke IJszee ertoe dat zee-ijs donker wordt en sneller smelt.