Hoe er in China wordt aangekeken tegen de protesten in Hongkong

Die invloed van de VS en vanuit het westen wordt ook niet gewaardeerd in China. "Het wantrouwen in westerse media is groot. Die kiezen, volgens China, alleen maar de kant van de demonstranten", vertelt Koetse. "Zo ging er een foto viraal van Amerikaanse diplomaten die praatten met één van de demonstrantenleiders. Dat werd gedeeld in Chinese media om te laten zien dat het duidelijk was dat de Amerikaanse politiek zich ermee bemoeit."

"Daarnaast heeft de VS niets te zoeken in Hongkong, wat China betreft", aldus Koetse. "Stel je voor dat wij opeens Chinese politici zien praten met demonstranten in gele hesjes in Parijs. China voelt nog steeds wrok, dat Hongkong vroeger door de Engelsen is afgepakt. Ze willen geen herhaling van die situatie."