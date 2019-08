'Onderaannemers AZ-stadion eerder betrokken bij ingestorte parkeergarage'

Bij de bouw van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar waren dezelfde onderaannemers betrokken als bij de bouw van een parkeergarage in Wormerveer, die vorig jaar deels instortte. Dat meldt NH Nieuws. De constructeur die de sterkte van de lasverbindingen berekende en de onderaannemer die het laswerk uitvoerde, zou in beide gevallen dezelfde zijn geweest.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldde gisteren dat het dak van het AZ-stadion is ingestort door falende lasverbindingen. Ook zijn er in het dak nog twee breuken en verdachte plekken gevonden. In het tussenrapport van de onderzoeksraad staat dat de plekken en breuken verspreid door het station zijn gevonden.

Uit onderzoek van NH Nieuws zou blijken dat Ingenieursgroep Romkes B.V. verantwoordelijk was voor de berekening van de sterkte van de lasverbindingen bij het AZ-stadion en de garage in Wormerveer. Het laswerk werd in beide gevallen gedaan door Jan de Roos Montage B.V., dat inmiddels failliet is. Romkes B.V. was vrijdagavond niet bereikbaar voor een reactie.

'Dunne lasnaden in Wormerveer'

NH Nieuws meldt dat er bij de parkeergarage in Wormerveer fouten zijn gemaakt in de berekening van de lasverbindingen. Ingenieursgroep Romkes zou destijds een standaarddikte van de lasnaad hebben aangehouden, terwijl een zwaardere bevestiging nodig was. Daarna zou staalmonteur Jan de Roos Montage de verbinding ook nog dun hebben uitgevoerd, waardoor de draagkracht nog slechter werd.

Ook bij een instorting in Wateringen, in Zuid-Holland, duiken de namen van beide partijen op, meldt NH Nieuws. Bij dat incident, op oudjaarsdag 2005, stortte het dak van een bouwmarkt in.