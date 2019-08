Zo kwam student Thijs H. in het vizier als verdachte voor drievoudige moord

Vandaag is de eerste zitting in de rechtszaak tegen Thijs H., die wordt verdacht van het doden van drie mensen begin mei. Wat gebeurde er drie maanden geleden in Den Haag en Zuid-Limburg?

Op zaterdagmiddag 4 mei wordt in de Scheveningse Bosjes het levenloze lichaam gevonden van een vrouw. Het blijkt te gaan om een 56-jarige vrouw van Japanse afkomst die met geweld om het leven is gebracht. De vrouw was regelmatig in het bos om haar hondjes uit te laten, ook die dag.

Drie dagen later vinden wandelaars op de Brunssummerheide in Zuid-Limburg rond 12.00 uur de lichamen van een 63-jarige vrouw en een man van 68. Volgens ooggetuigen hebben ze steekwonden. Net als de vrouw in Scheveningen waren zij op het moment van hun dood in gezelschap van een hond. De drie slachtoffers zijn geen bekenden van elkaar.

Het verband tussen de zaken is dan ook niet direct helder. Na een uitzending van Opsporing Verzocht krijgt de politie in beide zaken tientallen tips binnen. De politie bestudeert de camerabeelden rond de plaatsen delict.

Ontsnapping

Diezelfde dinsdag meldt H. zich bij ggz-kliniek Mondriaan in Maastricht met bloed op zijn handen en kleren. Hij zou hebben gezegd dat hij een paar uur op de Brunssummerheide had rondgezworven. De kliniek verdenkt H. ervan betrokken te zijn bij de moorden op de Brunssummerheide, maar schakelt de politie niet in vanwege het medisch beroepsgeheim.

H. ontsnapt die avond uit de kliniek, door stoelen op elkaar te stapelen en over de muur te klimmen. Dezelfde avond brengen zijn ouders hem terug.

Nationale opsporingslijst

Een dag later, op woensdag 8 mei, ontsnapt H. opnieuw. Dit keer profiteert hij van de chaos die ontstaat op het moment dat een cliënt van de instelling vijf mensen verwondt met een mes.

De kliniek voelt zich dan niet meer gebonden aan het beroepsgeheim. Pas door de melding van de kliniek komt H. in beeld bij de politie.

Laat in de avond wordt H. aangehouden langs de openbare weg in Margraten, Zuid-Limburg. Hij is even daarvoor op de nationale opsporingslijst geplaatst.

Slim, somber en gedreven

Daarna wordt er snel meer bekend over de verdachte. Zo wordt duidelijk dat H. in Den Haag woont en vaak in Zuid-Limburg verblijft, waar hij vandaan komt. Hij studeerde aan de Technische Universiteit in Delft en daarvoor aan de Universiteit Leiden en de Zuyd Hogeschool in Zuid-Limburg. Ook maakt het OM bekend dat H. in het verleden onder behandeling was bij een ggz-instelling.

Een buurjongen van H. in het centrum van Den Haag zegt dat H. twee weken eerder in het pand was komen wonen. Hij stelt dat H. de badkamerdeur had ingeslagen. Dat blijkt te zijn gebeurd vlak na de eerste moord in de Scheveningse Bosjes. Als hij H. confronteert met de ingeslagen deur, slaat H. wartaal uit.

Een vroegere huisgenoot noemt H. een "slimme, aardige gast, maar ook een sombere, zwaarmoedige jongen die veel op zijn kamer zat". Een oud-werkgever noemt hem "zeer gedreven, lief, sociaal en stil".

H. moet vandaag verplicht bij de zitting aanwezig zijn. Hij ontkent de drie wandelaars te hebben gedood.