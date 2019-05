OM: Thijs H. werd behandeld in een ggz-instelling

Thijs H., de man die verdacht wordt van het doden van drie mensen in Zuid-Limburg en Den Haag, is in het verleden onder behandeling geweest bij een ggz-instelling in Maastricht. Het OM bevestigt dat het gaat om de Mondriaan in Maastricht. "Het klopt dat hij patiƫnt was of is van die instelling", zegt een woordvoerder van het OM.

Regionale media melden dat hij de nacht na de moorden in de Brunssumerheide in de kliniek heeft geslapen, maar het OM bevestigt dat niet. Hoelang hij in de kliniek zat en waarvoor hij werd behandeld kan justitie niet zeggen.

Veel onduidelijk

Thijs H. werd gisteravond opgepakt nadat de politie een opsporingsbericht had verspreid met zijn naam en foto. Politie en justitie houden hem verantwoordelijk voor de dood van twee wandelaars op de Brunssummerheide en een derde persoon in de Scheveningse Bosjes.

Volgens ooggetuigen waren de slachtoffers met een mes doodgestoken, maar de politie heeft daarover nog geen details bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of de dader zijn slachtoffers kende, of dat het willekeurige personen zijn.

Student

De 27-jarige Thijs H. werd door kennissen omschreven als een ambitieuze student. Hij volgde meerdere studies, in Delft, Leiden en in Zuid-Limburg. Ook werkte hij een tijdje als data-analist bij een techbedrijf in Amsterdam.

Hij groeide op in Limburg, verhuisde later naar Den Haag, maar woonde de laatste tijd bij zijn ouders in Brunssum. Tot voor kort, want twee weken geleden verhuisde hij weer naar een kamer in Den Haag. Daar leek het psychisch minder met hem te gaan. Een buurtbewoner vertelde dat H. afgelopen weekend zijn badkamerdeur had ingeslagen, toen hij de sleutel niet kon vinden.