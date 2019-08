Grootste pensioenfondsen zakken onder kritische grens, korting dreigt

ABP en Zorg & Welzijn stevenen af op kortingen van de pensioenen. De dekkingsgraad van de twee grootste pensioenfondsen is in de maand juli onder de kritische grens van 95 procent gezakt. Als ABP en Zorg & Welzijn niet voor eind december boven die grens komen zal er volgend jaar gekort worden op de pensioenen van zorgmedewerkers, ambtenaren en leraren. Bij de twee pensioenfondsen zijn 5,8 miljoen mensen aangesloten.

De dekkingsgraad van het ABP zakte in juli door de tegenvallende beleggingsresultaten en de steeds verder dalende rente naar 93,9 procent, die van Zorg en Welzijn naar 94,8 procent. De kritische dekkingsgrens van 95 procent houdt in dat er voor elke 100 euro aan pensioenverplichtingen er minstens 95 euro in kas is. Dat is volgens de regels te weinig, maar nog geen noodzaak tot korten op voorwaarde dat er een herstelprogramma is.

Twee andere grote pensioenfondsen, PME en PMT in de metaal- en elektro-industrie, verkeerden al langer in de gevarenzone. Ook zij zagen hun dekkingsgraad verder dalen. Omdat zij al in een herstelprogramma zitten moeten zij eind december boven de 100 procent staan.

Behoorlijke verliezen

Maar de hoop op herstel slinkt met dag. De financiële markten zijn in augustus verder geërodeerd. Aandelenbeurzen hebben behoorlijke verliezen geleden en de rente is tot een nieuw dieptepunt gezakt. Volgens pensioenonderzoeker Aon is korten dan ook zo goed als onvermijdelijk voor zo'n 8 miljoen pensioenen.

Het korten of verlagen van de pensioenuitkering raakt zowel gepensioneerden als werkenden. De gepensioneerden direct omdat ze minder pensioen krijgen. Werkenden die nog bezig zijn met hun pensioenopbouw, bouwen door het korten minder pensioen op.