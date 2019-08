Tientallen Nederlanders in ziekenhuis met dengue

Het aantal Nederlandse toeristen dat de ziekte dengue oploopt neemt toe. Volgens alarmcentrale Eurocross zijn er dit jaar meer dan twee keer zoveel Nederlanders opgenomen in een ziekenhuis als vorig jaar.

"Dit jaar tellen we 56 opnames. Vorig jaar waren dat er 25 in dezelfde periode", zegt Suzan de Wit van Eurocross.

Bloedingen

Dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, is een ziekte die door muggen wordt verspreid. Mensen die ziek worden, kunnen er heftige hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn en huiduitslag door krijgen. In ernstige gevallen kan de ziekte een levensbedreigende koorts met bloedingen veroorzaken.

In veel landen ligt het aantal besmettingen met dengue veel hoger dan vorig jaar. Met name in Bangladesh, Cambodja, India, Laos, de Marshalleilanden, Vietnam, Sri Lanka, Thailand en op de Filipijnen neemt het aantal patiënten toe.

Het Rode Kruis adviseert mensen die daarheen reizen om zich goed in te smeren met muggenwerende middelen zoals DEET en bedekkende kleding te dragen.