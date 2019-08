Rode Kruis: Aziatische ziekenhuizen kunnen stroom dengue-patiënten niet aan

Ziekenhuizen in verschillende Aziatische landen kunnen het aantal patiënten met de tropische infectieziekte dengue niet meer aan, meldt het Rode Kruis. Op de Filipijnen en in Bangladesh en Cambodja zet de hulporganisatie mobiele klinieken op om de vele zieken te behandelen. Ook werken hulpverleners rond de klok om ziekenhuizen te bevoorraden met bloed.

In veel landen ligt het aantal besmettingen met dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, veel hoger dan vorig jaar. Op de Filipijnen gaat het om 146.000 besmettingen, twee keer zoveel als vorig jaar. Daar is een nationale epidemie uitgeroepen. Inmiddels zijn op de Filipijnen 622 mensen overleden door de ziekte, vooral kinderen onder de 10.

Ook in Vietnam zijn er veel meer besmettingen dan in 2018. 80.000 mensen hebben de ziekte opgelopen, drie keer zoveel als vorig jaar. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er in Maleisië ruim 62.000 besmettingen zijn, bijna het dubbele van vorig jaar. Ook in Bangladesh, Thailand en Laos komt knokkelkoorts deze zomer vaker voor.

Moesson

Infectie met het dengue-virus kan onder meer leiden tot heftige hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn en een huiduitslag die lijkt op de mazelen. In ernstige gevallen ontwikkelt de ziekte zich tot een levensbedreigende koorts met bloedingen.

Het virus wordt overgebracht door muggen, die het liefst broeden in stilstaand water. Door moessonregens en overstromingen zijn er veel broedplaatsen. Het Rode Kruis vindt de situatie zorgwekkend, ook omdat het moessonseizoen pas net is begonnen. In Thailand deelt het Rode Kruis zandkorrels uit, die in stilstaand water gestrooid kunnen worden om muggenlarven te doden.

Vakantiegangers

Nederlanders die op vakantie gaan naar Cambodja, Laos, Thailand of de Filipijnen wordt geadviseerd om rekening te houden met het dengue-virus. "Het is verstandig je in te smeren met een muggenwerend middel waar voldoende DEET in zit. Dit is voornamelijk overdag belangrijk, omdat muggen die het virus bij zich dragen dan prikken", zegt het Rode Kruis. Bedekkende kleding helpt ook.