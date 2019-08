Verdachte Christchurch verstuurt brief aan sympathisant vanuit cel

De man die vastzit voor de aanslagen op moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland is erin geslaagd vanuit zijn zwaarbewaakte cel een brief te versturen aan een sympathisant. De brief heeft tot verontwaardiging geleid in het land; de minister van Gevangeniswezen geeft toe dat het niet had mogen gebeuren. Ook zegt hij dat andere brieven van en naar de verdachte wel zijn tegengehouden.

Foto's van de bewuste correspondentie werden anoniem op het omstreden forum 4chan geplaatst. De brief zou zijn verstuurd naar een man in Rusland, die een paar maanden geleden zelf per post contact had gezocht met de terrorist.

In totaal zouden zes pagina's van de reactie van de 28-jarige terreurverdachte Brenton Tarrant zijn gepubliceerd op het forum. De brief is deels onschuldig van karakter. Zo vertelt de Australiër aan de Rus dat hij een paar jaar geleden in Sint-Petersburg is geweest en zegt hij wat zijn favoriete plekken daar zijn.

Kleurige postzegels

Ook gaat het over zijn politieke gedachtegoed, maar Tarrant zegt daar niet veel over te kunnen zeggen omdat de bewaarders dan zijn brief zullen confisqueren als bewijsmateriaal. "Bedankt voor de postzegels, het zijn de enige twee stukjes kleur in mijn verder grijze cel. Ik zal ze moeten verstoppen voor mijn bewakers", schrijft hij.

Gevangenen hebben het recht om post te versturen, maar als post iemands veiligheid kan bedreigen of erin tot geweld wordt opgeroepen, kan de brief door bewakers in beslag worden genomen. Een oud-gedetineerde zegt tegen lokale media dat lang niet alle post wordt gelezen.

Propaganda

Premier Ardern zegt dat bekeken moet worden of de wetten voldoen voor een terrorist die naar "manieren zoekt om zijn haatvolle gedachten te delen en op zoek is naar platforms". Ze zegt dat helder is dat de dader een duidelijk doel voor ogen heeft om zijn propaganda te verspreiden. "Daar zouden we op moeten zijn voorbereid", aldus de premier.

Tarrant zit in afwachting van zijn proces in een afgezonderde cel in een gevangenis in Auckland. Hij schoot in maart bij twee moskeeën 51 mensen dood en streamde beelden daarvan live op internet. Ook zette hij vooraf een manifest online waaruit zijn extreemrechtse nationalistische motieven bleken; hij zou wraak hebben willen nemen voor aanslagen van moslimterrorisme in Europa. Zelf ontkent hij schuld.

Aan het slot van zijn brief zou Tarrant nu ook gelijkgezinde mensen min of meer hebben opgeroepen tot actie. De bewuste passages zijn inmiddels niet meer te vinden op het forum.