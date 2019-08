Ongeluk brug Genua herdacht, nieuwe brug in aanbouw

In Italië wordt het ongeluk met de brug in de stad Genua herdacht, vandaag precies een jaar geleden. Toen de Morandi-brug op 14 augustus 2018 instortte, vielen veel auto's de diepte in en kwamen 43 mensen om het leven.

Er was veel te doen over de staat van onderhoud van de brug en justitie begon een onderzoek naar topmensen van wegbeheerder Autostrade en het ministerie van Transport. Ook werd besloten dat Autostrade, eigendom van de steenrijke familie Benetton, de brug niet mocht herbouwen.

Nieuwe brug

De paus stak de inwoners van Genua in aanloop naar de herdenking een hart onder de riem. Hij noemde in een lokale krant de instorting "een ramp die voorkomen had kunnen worden".

Twee maanden geleden werden de resten van de brug opgeblazen, zodat de herbouw kon beginnen. De nieuwe brug moet in april 2020 worden geopend, en is ontworpen door de wereldberoemde architect Renzo Piano, die uit Genua komt.

Bekijk hier hoe in juni de brug gecontroleerd werd opgeblazen: