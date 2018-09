Autostrade mag ingestorte brug Genua niet herbouwen

Wegbeheerder Autostrade per l'ltalia is verantwoordelijk voor het instorten van de Morandibrug in Genua en mag daarom de brug niet herbouwen. Dat heeft de Italiaanse minister van Infrastructuur Danilo Toninelli gezegd. Volgens de minister is de brug ingestort doordat Autostrade de brug slecht heeft onderhouden.

Autostrade zegt in een reactie dat het bedrijf, verantwoordelijk voor 3000 kilometer aan tolwegen door heel Italiƫ, al veel meer reparaties aan dat wegennet heeft uitgevoerd dan het volgens afspraken verplicht is. Daar is meer geld aan uitgegeven dan was afgesproken.

Ook zijn er tussen 2015 en augustus dit jaar zoveel reparaties aan de Morandibrug uitgevoerd, dat dat gelijk staat aan vijf dagen per week werk in die hele periode, zegt Autostrade, dat eigendom is van de familie Benetton.

Snelwegconcessie weghalen

Toch werkt de minister nu aan een besluit dat het mogelijk maakt het herstel van de brug te laten uitvoeren door een door de staat gecontroleerd bedrijf, om zo Autostrade buiten te sluiten. Dat besluit moet vrijdag worden goedgekeurd.

En volgens de krant La Stampa gaat het zelfs nog verder en zou de overheid werken aan een besluit om de hele snelwegconcessie weg te halen bij Autostrade.

Nalatigheid

Op 14 augustus kwamen 43 mensen om het leven toen de drukke Morandibrug in elkaar stortte. Al snel wees de politiek naar de wegbeheerder. Het Openbaar Ministerie van Genua begon een juridisch onderzoek naar nalatigheid door Autostrade. Verschillende topmensen van het bedrijf en ambtenaren van het ministerie van Transport worden inmiddels verdacht van dood door schuld.