Facebook liet inhuurkrachten naar audio van gebruikers luisteren

Facebook heeft honderden personen ingehuurd om mee te luisteren met audioberichten van gebruikers. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving van persbureau Bloomberg, dat sprak met enkele inhuurkrachten.

De medewerkers hadden als opdracht de audioberichten uit te schrijven, oftewel te transcriberen. Ze wisten niet waarom ze dat moesten doen en kregen ook niet te horen van wie de berichten waren.

Volgens Facebook waren ze ingehuurd om te controleren of het automatische transcribeerprogramma van het techbedrijf, dat onder meer in de Messenger-app is ingebouwd en audioberichten omzet in tekst, wel goed werkte.

Het ging volgens Facebook enkel om audiofragmenten van mensen die zelf hadden aangegeven dat ze hun geluid op schrift gesteld wilden hebben, bijvoorbeeld voor een berichtje. Hoeveel berichten er zijn beluisterd, is niet duidelijk.

Het bedrijf benadrukt wel dat het "net als Apple en Google" sinds vorige week is gestopt met het inhuren van personeel om de berichten terug te luisteren.

Apple en Google ook in opspraak

Vorige maand raakten die twee bedrijven ook al in opspraak omdat ze meeluisterden met gesprekken. Apple liet medewerkers meeluisteren met Siri, de virtuele assistent die reageert op spraak. Dat zou gebeuren bij analyses om Siri te verbeteren.

De medewerkers van Apple hoorden volgens de anonieme klokkenluider onder andere seksgeluiden, drugsdeals en gesprekken tussen patiƫnten en hun dokter, aldus een anonieme klokkenluider tegen The Guardian. Hoe vaak dat precies was gebeurd, viel niet te zeggen.

Ook Google-personeel luisterde mee met gesprekken die gebruikers voerden met hun slimme Google-assistent. Beide bedrijven zeggen inmiddels te zijn gestopt met het meeluisteren.