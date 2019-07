Google-medewerkers luisteren Nederlandse gesprekken mee

Volledige reactie van Google

"We werken samen met taalexperts over de hele wereld om spraaktechnologie te verbeteren door transcripties te maken van een klein aantal audiofragmenten. Dit werk is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van technologie die producten zoals de Google Assistent mogelijk maakt.

Taalexperts beoordelen slechts ongeveer 0,2 procent van alle audiofragmenten, die niet worden gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie.

We hebben recent vernomen dat een van deze taalexperts mogelijk ons beleid voor gegevensbeveiliging heeft geschonden door Nederlandstalige audiofragmenten te lekken. We zijn dit actief aan het onderzoeken en wanneer we een inbreuk op ons beleid constateren, zullen we snel actie ondernemen, tot en met het beëindigen van onze overeenkomst met de partner."