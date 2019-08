Justitie VS schorst gevangenbewaarders vanwege dood Epstein

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft maatregelen genomen in de gevangenis waar de kindermisbruikverdachte Jeffrey Epstein afgelopen weekend dood in zijn cel werd gevonden. De gevangenisdirecteur wordt tijdelijk vervangen en twee gevangenbewaarders zijn geschorst zolang het onderzoek naar de dood van de miljardair loopt.

Epstein (66) zat vast op verdenking van seksueel misbruik van tienermeisjes in de periode tussen 2002 en 2005. Hij werd vorige maand aangehouden. Zaterdag werd hij dood aangetroffen in zijn cel in New York. Volgens verschillende Amerikaanse media heeft Epstein zelfmoord gepleegd.

Vorige maand probeerde Epstein al een keer een einde aan zijn leven te maken in de gevangenis. Hij stond even onder zelfmoordtoezicht, maar afgelopen weekend was dat niet meer het geval. Wel moest hij elk half uur gecontroleerd worden. Dat zou niet zijn gebeurd in de uren voordat hij zelfmoord pleegde.

De minister van Justitie, William Barr, zei gisteren dat hij "ronduit boos" was dat de gevangenis "gefaald heeft om deze gevangene adequaat te beveiligen". "We zoeken dit tot de bodem uit", zei hij.