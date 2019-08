AZ wijkt voor komende twee duels uit naar het ADO Den Haag-stadion

AZ werkt donderdag de wedstrijd tegen FC Marioepol in de derde voorronde van de Europa League af in het stadion van ADO Den Haag en het competitietreffen met FC Groningen van komende zondag ook. Dat heeft de Alkmaarse club vandaag bekendgemaakt.

De koploper in de eredivisie moet uitwijken naar elders omdat een deel van het dak van het eigen stadion zaterdag is ingestort. Onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is misgegaan. Het is nog onduidelijk hoe lang AZ geen gebruik kan maken van het stadion.

Dankbaar

"We hebben de afgelopen dagen veel steunbetuigingen van supporters en collega-clubs ontvangen", laat Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ, weten. "We zijn erg dankbaar voor het meedenken van ADO Den Haag, KNVB, UEFA en lokale autoriteiten. Het is mooi dat we op korte termijn een oplossing hebben om onze thuisduels te kunnen spelen."