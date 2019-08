'Atleet Roelf B. is aangehouden drugsdealer Sziget'

B. is de tweede Nederlandse atleet in korte tijd die in opspraak raakt vanwege drugshandel. In juni werd sprintster Madiea G. opgepakt, omdat ze probeerde meer dan 50 kilo drugs het land binnen te smokkelen.

De drugs, xtc en crystal meth, hadden volgens justitie in Duitsland een straatwaarde van ongeveer 2 miljoen euro. G. deed in 2016 mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.