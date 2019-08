Meer dan 10.000 vuurwapens opgekocht na aanslagen op moskeeën Christchurch

De Nieuw-Zeelandse overheid heeft afgelopen maand meer dan 10.000 vuurwapens opgekocht. Het opkoopprogramma is opgezet na de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch, waarbij in maart 51 mensen omkwamen.

De Australische aanslagpleger Brenton Tarrant had zijn wapens legaal gekocht in Nieuw-Zeeland. In april nam het parlement een wet aan om de meeste automatische en semi-automatische wapens te verbieden. Ook werd er ruim 85 miljoen euro gereserveerd om wapens op te kopen die door de nieuwe wet verboden werden.

Bij 10.424 ingeleverde wapens lieten de eigenaren hun wapenvergunning zien. Daarnaast zijn sinds 13 juli 1269 vuurwapens ingeleverd onder een amnestieregeling, waarbij de politie geen vragen stelt over hoe de wapens zijn gekocht.

Kritiek wapenorganisaties

De Nieuw-Zeelandse politie is tevreden met de opbrengst van het opkoopprogramma. In een verklaring worden wapeneigenaren geprezen om hun toewijding. Het opkoopprogramma duurt nog een half jaar. Wie daarna nog een illegaal wapen heeft, riskeert een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

Toen het opkoopprogramma op 13 juli begon hadden deze mensen geen moeite om afscheid te nemen van hun wapen: