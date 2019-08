'Britten hamsteren voor miljarden om brexit'

Inwoners van het Verenigd Koninkrijk hebben volgens een enquête van een Britse geldverstrekker al voor 4 miljard pond, zo'n 4,2 miljard euro, aan voorraden aangelegd vanwege de brexit.

De Britse krant The Guardian schrijft op basis van de ondervraging dat een op de vijf Britten inmiddels eten, drinken of medicijnen heeft ingeslagen vanwege het naderende vertrek uit de Europese Unie. Gemiddeld hebben ze daar iets meer dan 400 euro aan uitgegeven. 800.000 mensen hebben zelfs meer dan 1000 euro besteed aan hun noodvoorraad.

Van de ondervraagden die al hebben gehamsterd geeft driekwart aan dat ze extra voedsel hebben ingekocht. De helft heeft medicijnen achter de hand en 46 procent drinken.

Ook bedrijven hamsteren

Ook bedrijven denken vooruit, zo bleek de laatste weken. Zo heeft de directie van een dierenwinkelketen inmiddels grote voorraden ingeslagen. Pizzaketen Domino's heeft in het Verenigd Koninkrijk ter waarde van ruim 7 miljoen euro aan extra ingrediënten klaarliggen voor pizza's. Het bedrijf kocht veel meer tomatensaus, tonijn, ananas en bevroren kip in dan gebruikelijk.

"Bij een mogelijke no-deal-brexit bestaat het risico dat de aanvoer van goederen naar het Verenigd Koninkrijk wordt verstoord en dat de kosten van voedsel stijgen", verklaarde het bedrijf zijn maatregelen.

Volgens The Guardian wachten ook de superrijken niet af hoe het loopt met de brexit. In hun geval gaat het niet om pizza's of dierenvoer, maar om dure auto's. Volgens een advocatenkantoor zijn afgelopen jaar bijna 4000 luxe auto's geïmporteerd, 16 procent meer dan in de twaalf maanden ervoor. Een medewerker van het kantoor schat in dat bij een no-deal-brexit de toch al dure wagens in Groot-Brittannië een derde in prijs kunnen stijgen, als gevolg van importheffingen.

Regering reserveert miljarden

De Britse regering heeft 2,3 miljard euro extra gereserveerd om het land voor te bereiden op een vertrek uit de Europese Unie zonder deal. Het geld gaat onder meer naar de douane en grenspolitie, een grote voorlichtingscampagne en de inkoop en opslag van geneesmiddelen. Er is dit jaar al zo'n 6 miljard euro opzij gezet voor een no-deal-brexit.

Premier Johnson wil op 31 oktober de Europese Unie verlaten, met of zonder deal met de EU.