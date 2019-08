Op campagne in Sicilië: 'Selfini' in zwembroek en blote bast

Officieel is de Italiaanse regering nog niet gevallen, maar Lega-leider Matteo Salvini is toch al op campagne. Hij deed dat op het strand in Sicilië, een eiland waar zijn grote rivaal de Vijfsterrenbeweging (M5S) tot nu toe de grootste partij was.

Morgen wordt duidelijk of Salvini's motie van wantrouwen tegen premier Conte tot nieuwe verkiezingen zal leiden. Ondertussen deed 'Selfini' zijn naam eer aan door op de foto te gaan met zijn fans. Op het strand, in zijn blote bast. "Hij weet zich als geen ander te profileren als de man van het volk", zegt correspondent Mustafa Marghadi.

Salvini's aanhang was erg blij om hun leider te zien: