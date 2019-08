Dader aanslag El Paso bekent dat Mexicanen het doelwit waren

De man die vorig weekend in een winkelcentrum in de Amerikaanse stad El Paso 22 mensen doodschoot, had het voorzien op Mexicanen. Hij heeft dat tegen agenten gezegd die hem verhoorden.

Er werd al van uitgegaan dat de man, Patrick Crusius, racistische motieven had. Zo'n 20 minuten voor de aanslag werd een manifest online gezet waarin stond dat de aanslag in het Walmart-filiaal een reactie is op de "invasie van Hispanics" in Texas. De autoriteiten zeggen dat het manifest vrijwel zeker is geschreven door Crusius. Acht slachtoffers hadden de Mexicaanse nationaliteit, de meeste anderen hadden een Latijns-Amerikaanse achtergrond.

Na de aanslag stapte de man in een auto, maar hij werd al snel tegengehouden. Toen hij uitstapte, zei hij volgens de politie meteen dat hij de dader was.

Familie wist van niets

Crusius reed meer dan tien uur van zijn woonplaats in de buurt van Dallas naar El Paso, aan de grens met Mexico. Een advocaat van zijn familie zegt dat het nooit iemand is opgevallen dat hij racistische idee├źn ontwikkelde.

Vorig weekend was er ook een aanslag in de Amerikaanse stad Dayton. Daar schoot een 24-jarige man negen mensen dood, onder wie zijn zus.

De afgelopen dagen is de vraag naar kogelwerende vesten in de Verenigde Staten flink toegenomen. Vooral ouders willen zulke vesten kopen voor hun kinderen, nu het schoolseizoen weer begint. Maar op veel plekken zijn de vesten al uitverkocht.