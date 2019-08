'Misstanden bij productie slimme luidspreker Amazon in China'

Het Taiwanese bedrijf Foxconn zet in zijn Chinese fabrieken kinderen van 16 tot 18 jaar in om producten voor de Amerikaanse techgigant Amazon te produceren. De kinderen werken daarbij te veel uren en moeten ook nachtdiensten doen. De Chinese wet schrijft juist voor dat schoolkinderen geen nachtdiensten en geen overuren mogen draaien.

Daarover schrijft de Britse krant The Guardian, die via de in de VS gevestigde organisatie China Labor Watch documenten in handen kreeg. Uit de stukken blijkt dat de tieners van reguliere en technische scholen in de omgeving van de stad Hengyang worden gehaald, in het zuiden van China. Ze worden intern bestempeld als "stagiairs" en hun docenten worden betaald om in de fabriek bij ze te zijn en hen te stimuleren om veel te werken.

Foxconn zet de leerlingen in om productiepieken op te vangen. Zonder extra personeel zou het bedrijf de door Amazon opgelegde productiedoelen niet halen. In de fabriek wordt onder meer de slimme speaker Amazon Alexa gemaakt, een concurrent voor de Google Home en de Apple Homepod.

Twee maanden fulltime werk

De tieners die met onderzoekers van China Labor Watch spraken zeggen dat het werk in de fabriek niets met hun opleiding te maken heeft. Zo wordt een 17-jarige student ingezet om dagelijks beschermfolie aan te brengen op minstens 3000 Amazon-speakers.

Sommige leerlingen moeten twee maanden lang fulltime werken voor Foxconn, dat in de fabriek ook de e-reader Kindle maakt. Uit de stukken die The Guardian heeft ingezien blijkt dat Foxconn heeft geaarzeld om scholieren in te zetten, maar de extra werkkracht heeft toch de doorslag geven.

De leerlingen verdienen bij Foxconn, inclusief toeslagen, zo'n 2 euro per uur. Ook krijgen scholen ruim 60 euro per student per maand voor iedere leerling die in de fabriek wordt ingezet. Een nachtdienst of overwerk weigeren is geen optie: dat zou slecht zijn voor de schoolcarrière van de leerling. Foxconn zou nu zo'n 900 tieners inzetten in hun fabriek, en nog eens op zoek zijn geweest naar 1800 'stagiairs' dit jaar.

Toezicht verdubbeld

Foxconn geeft in The Guardian toe dat de leerlingen illegaal te werk zijn gesteld en zegt dat direct actie te ondernemen. Het bedrijf geeft de schuld aan het lokale management.

"We hebben het toezicht in de fabriek verdubbeld en controleren het stageprogramma met elke school die erbij betrokken is, om ervoor te zorgen dat geen enkele stagiair 's nachts aan het werk is of moet overwerken." Het bedrijf belooft ook meer "normale" personeelsleden in te zetten en de salarissen onder de loep te nemen.

Een Amazon-woordvoerder laat weten de zaak "grondig" te onderzoeken. "Als we overtredingen constateren, dan zullen we de noodzakelijke maatregelen nemen."

Misstanden aangepakt

Eerder lag Foxconn onder vuur vanwege misstanden in andere fabrieken van het bedrijf. Bij fabrieken waar Apple-producten werden gemaakt, pleegden verschillende medewerkers zelfmoord. Die misstanden werden later aangepakt, met onder andere meer personeelsleden, betere woningen en een salarisverhoging.