Locatie Songfestival op 30 augustus 'op bijzondere wijze' onthuld

In Rotterdam hebben ze het voordeel dat er vaak muziekevenementen zijn en dat de zaal daar op is ingericht. De vaste tribunes lijken misschien een voordeel, maar die kunnen juist wat betreft bijvoorbeeld de plaatsing van het enorme podium in de weg zetten.

In Maastricht hebben ze minder ervaring met concerten, maar een lege zaal van 100 bij 100 meter kun je wel helemaal indelen zoals je zou willen. Een andere troef van Maastricht zijn de hotelkamers, daar hebben ze er inmiddels 3000 van gereserveerd. Dat heeft Rotterdam ook, maar in tegenstelling tot Maastricht hebben zij geen vaste kamerprijs afgesproken. Er is gevraagd of daar nog iets aan gedaan kan worden.

Hoe de beslissing op 30 augustus bekend wordt gemaakt, is nog niet helemaal duidelijk. Maar de NPO heeft al wel laten doorschemeren dat ze er iets bijzonders van willen maken. Het is tenslotte 44 jaar geleden dat Nederland voor het laatst het Songfestival won.

Hieronder nog even de cijfers over de beide locaties: