Britse economie krimpt voor het eerst in jaren

De Britse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,2 procent gekrompen. Volgens het Office of National Statistics is dat het slechtste resultaat sinds 2012. In de afgelopen zes jaar liet de Britse economie alleen maar groei zien.

De cijfers komen onverwacht. Veel economen hadden verwacht dat de groei van de Britse economie zou stagneren.

Brexit

In het eerste kwartaal van 2019 groeide de economie nog, met 0,5 procent. Dat was vooral te danken aan het aanleggen van reserves voor de brexit.

Rob Kent-Smith, het hoofd bbp van het statistiekbureau, zegt dat de krimp mede is veroorzaakt door een dalende productie en een zwakkere bouwsector. Daarnaast was er volgens hem vrijwel geen groei te zien in de "vaak dominante dienstensector".

Het Office of National Statistics spreekt zelf niet over de brexit, maar analisten zeggen dat de slechte cijfers zeker te maken hebben met onzekerheid over het Britse vertrek uit de EU.

"Uit ons marktonderzoek blijkt duidelijk dat de economie het moeilijk heeft door een combinatie van tragere groei van de wereldeconomie en onzekerheid over de brexit", zegt Alpesh Paleja van de Confederation of British Industry, een lobbygroep voor de grote industrie, tegen The Guardian.

Analist David Cheetham van handelskantoor XTB zegt tegen de krant dat hij ervan uitgaat dat ook het huidige kwartaal krimp laat zien, vanwege de dreiging van een no-deal-brexit.