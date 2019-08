Huawei presenteert eigen besturingssysteem voor als Android niet meer mag

Het bedrijf geeft de voorkeur aan Android in zijn smartphones en aan Windows op zijn laptops. Maar het benadrukt ook dat als het zover komt, het bedrijf direct kan overstappen.

Het nieuwe besturingssysteem van Huawei moet op verschillende soorten apparaten gaan werken. In een video die het bedrijf op Twitter heeft gedeeld, waren iconen zichtbaar van een telefoon, een computer, een auto en een smartwatch. Het systeem zal allereerst worden gebruikt in televisies, later dit jaar, en komt de komende drie jaar naar andere apparaten. De uitrol van het systeem begint in China.

Onrust door handelsban

Er was de laatste tijd veel onrust over de toekomst van Android op Huawei-toestellen. Dat komt doordat de VS in mei besloot dat Amerikaanse bedrijven geen handel meer mochten drijven met het Chinese concern. Dat had ook gevolgen voor Google, de maker van Android.

Op Huawei-telefoons staan standaarddiensten als Gmail, Google Maps en de Play Store. Dat komt door licentie-afspraken die de fabrikant met de internetgigant heeft gemaakt. Een handelsban zorgt ervoor dat Huawei Android wel kan blijven gebruiken, maar dan zonder licentie. En dan is de telefoon opeens een stuk minder interessant voor westerse markten.

President Trump kondigde in juni aan dat hij de maatregelen zou verzachten en vorige maand zei de Amerikaanse regering dat bedrijven een licentie kunnen krijgen om met Huawei handel te drijven. Persbureau Bloomberg meldde echter gisteravond dat het Witte Huis nog geen toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van de licenties, omdat Peking is gestopt met het kopen van Amerikaanse landbouwproducten.