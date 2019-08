VN maakt zich zorgen over Kashmir

De Verenigde Naties maken zich zorgen over maatregelen die India in de deelstaat Kashmir heeft genomen. De regering wil de speciale status van de deelstaat intrekken, en om protest te voorkomen zijn politiek leiders opgepakt, zijn internet en telefonie platgelegd en zijn samenscholingen verboden.

"Dit past in een eerder patroon, maar het is een heel ander niveau", zegt de VN-woordvoerder voor Mensenrechten. "Dat we nu haast geen berichten meer krijgen uit het Indiase deel van Kashmir, is erg verontrustend."

"De schendingen van mensenrechten zullen verergeren in de regio door deze nieuwste maatregelen", vervolgde de woordvoerder. Volgens hem zijn de maatregelen slecht voor het democratisch proces en kunnen zij zelfs leiden tot buitengerechtelijke executies.

Pakistaans protest

India maakte maandag bekend dat het de speciale status van de moslimregio in het hindoeïstische land wil intrekken. Het wordt dan mogelijk voor buitenstaanders om er land te kopen en de grote autonomie van de deelstaat verdwijnt.

Het besluit is de meest vergaande politieke actie in bijna zeventig jaar rond de conflictregio in de Himalaya. Pakistan, dat meerdere keren oorlog voerde over de regio, zegt dat India internationale verdragen schendt, en heeft zijn ambassadeur teruggetrokken.