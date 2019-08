Pakistan stuurt Indiase ambassadeur weg om Kashmir

Pakistan stuurt de Indiase ambassadeur weg en laat zijn nieuwbenoemde ambassadeur voor India niet naar New Delhi gaan. India schendt het internationale recht door een einde te maken aan de autonomie van Kashmir, zegt de Pakistaanse premier Khan. Islamabad schort de handel op met India en stapt naar de VN-Veiligheidsraad.

Het is de derde dag dat er in het Indiase gedeelte van de regio Kashmir strenge veiligheidsmaatregelen van kracht zijn: er geldt een uitgaansverbod en vrijwel alle communicatie met de buitenwereld is afgesneden. India beƫindigde maandag de autonomie van de deelstaat die sinds de onafhankelijkheid was geregeld in artikel 370 van de grondwet.

Ondanks het uitgaansverbod zijn er sporadische protesten in Srinagar, de hoofdstad van Kashmir. Dat leidde tot honderd arrestaties en een dode, meldt persbureau AFP. De dode zou een jongere zijn die achtervolgd werd door de politie, in de rivier sprong en verdronk. Ook zouden zes mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Pakistan en India hebben sinds de onafhankelijkheid een conflict over de overwegend islamitische regio Kashmir, die verdeeld is over de twee landen. Ze hebben er twee oorlogen over gevoerd en hebben enkele malen aan de rand van een oorlog gestaan. In februari kwamen veertig Indiase militairen om bij een bomaanslag van een Pakistaanse terreurgroep. India gaf Pakistan de schuld van de aanslag, sindsdien loopt de spanning in het conflict weer hoog op.

Hoe zit het ook alweer met het conflict in Kashmir? We leggen het uit in deze video: