Kashmir al anderhalve dag in lockdown: 'Niemand weet wat er nu gebeurt'

Hoelang de lockdown gaat duren, is onzeker. "Dat zorgt voor veel onzekerheid bij iedereen die familie in Kashmir heeft", zegt André. "Ze kunnen op geen enkele manier contact maken met hun vader of moeder. En wanneer het wel kan, weten ze ook niet."

Hoewel de communicatie met de hele regio afgesloten is en niemand over straat mag, kun je Kashmir wel in. "Je kunt gewoon een vliegticket boeken naar Srinagar, de hoofdstad van Kashmir", vertelt André. "Dan mag je met dat ticket ook over straat, tot je bij je huis of hotel bent."

Drie maanden

Rohit Kansal, een hooggeplaatste ambtenaar uit Kashmir heeft in Indiase media gezegd dat er drie maanden eten en drinken is voor de inwoners van de regio. Daarom zouden mensen zich geen zorgen hoeven te maken, volgens Kansal. "Maar nu zijn mensen juist als de dood dat dit drie maanden lang gaat duren", zegt André. "Dat zal vast niet gebeuren, maar het toont de onzekerheid waar men nu in verkeert."

Het intrekken van Artikel 370 is de meest vergaande politieke actie in het 70-jaar durende conflict over de regio in de Himalaya. Verschillende experts zeggen tegen Al Jazeera dat de actie juridisch niet houdbaar is, maar de Indiase overheid betwist dat.

Ook buurland Pakistan is woedend. De Pakistaanse premier zegt naar de VN-Veiligheidsraad te stappen en waarschuwt vandaag voor een oorlog tussen de twee landen.