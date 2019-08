Trump bezoekt El Paso en Dayton: protesten, maar ook positieve geluiden

De Democratische Afgevaardigde van El Paso weigerde de president te ontmoeten. Ook een van de Democratische presidentskandidaten vond dat Trump moet wegblijven. Beto O'Rourke, die uit de Texaanse stad komt, gaf tijdens het bezoek een speech voor honderden mensen.

Ondanks de protesten waren er ook veel positieve reacties op de bezoeken. "Hij deed de goede dingen en Melania ook. Het is zijn baan om mensen te troosten", zei senator Sherrod Brown uit Ohio. Ook het Witte Huis zei dat Trump goed was ontvangen in de steden. "Hij was een rockster in het ziekenhuis in Dayton", twitterde een medewerker.