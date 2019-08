Hinderlagen en moordaanslagen: IS weer sterker, volgens Pentagon

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) is de laatste maanden sterker en actiever geworden in Irak en Syrië. De terreurorganisatie profiteert van het vertrek van Amerikaanse troepen uit de regio, concludeert de toezichthouder van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Het kalifaat ligt in puin, maar IS heeft zich volgens het Pentagon-rapport (.pdf) snel aangepast. De terreurgroep zet zoals verwacht in op guerrilla-tactieken. Zowel in Irak als in Syrië is een toename in kleinschalige, gerichte moord- en bomaanslagen, hinderlagen en het verbranden van gewassen.

"Het klassieke beeld van de IS-strijder die in een pick-uptruck de strijd aangaat, dat is verleden tijd", zegt VPRO-journalist en IS-kenner Abdou Bouzerda in Nieuws en CO op NPO Radio 1. "Nu zijn het slapende cellen, die hit and run opereren als het donker is."

'Behoorlijk snel weg'

Volgens het rapport zijn er in de twee landen waarschijnlijk tussen de 14.000 en 18.000 IS-strijders, waarvan zo'n 3000 afkomstig uit het buitenland. De grote vluchtelingenkampen zijn voor terroristen een ideale plek gebleken om nieuwe mensen te rekruteren. Volgens het rapport kunnen de lokale strijdkrachten de situatie niet goed aan, nu de VS militairen terugtrekt.

Het is onduidelijk hoeveel Amerikaanse troepen inmiddels Syrië hebben verlaten. Trump zei vorige maand nog dat "we daar behoorlijk snel weg zullen zijn". Op het hoogtepunt had de VS zo'n 3000 militairen in het land. Die trainden en adviseerden de Koerdische strijdkrachten, die in maart dit jaar het kalifaat als verslagen verklaarden.

Machtsvacuüm

De Koerdische milities in Noord-Syrië benadrukten toen al dat de terreur nog niet verslagen was. "Die milities moeten zich nu concentreren op een eventuele inval van de Turken", zegt Bouzerda. "Daardoor kan IS in het machtsvacuüm springen."

President Erdogan kondigde afgelopen weekend een nieuw offensief aan. Turkije wil de Koerdische strijdkrachten verdrijven uit het grensgebied, want Ankara beschouwt ze als een terroristische groepering.

IS heeft zich ondertussen voorbereid op een langdurige guerrilla-oorlog. Bouzerda: "In een artikel in een van hun tijdschriften refereerde de groep aan de situatie in Irak rond 2008. Toen was de voorloper van IS ook verzwakt en kon het een direct gevecht met Iraakse troepen niet aan. Het artikel zegt: we zitten nu in zo'n fase en moeten ons tactisch opstellen."