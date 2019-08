Marco Kroon: 'Ik zou Willems-Orde nu weigeren'

Als majoor Marco Kroon alles opnieuw zou kunnen doen, zou hij de Militaire Willems-Orde weigeren. "Het heeft me ook veel ellende gebracht. Mijn complete droom om uiteindelijk verder door te stromen bij het korps, houdt nu op."

Kroon deed de uitspraak in de 'ZomerKever', een rubriek in EenVandaag. "Als je me terug zou zetten naar 14 december 2008, de dag waarop mij de Willems-Orde werd aangeboden, denk ik wel dat ik nee zou zeggen. Maar goed, je neemt een beslissing, blijft erbij en maakt er het beste van."

"Het is uiteindelijk natuurlijk een enorme eer om ridder te zijn, maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Niet zozeer voor mijzelf, maar wel voor mijn gezin, mijn familie, mijn kinderen", zegt Kroon.

Geen agressie getoond

Kroon kreeg de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding, voor zijn heldhaftige optreden in Afghanistan. Nadat hij de orde had gekregen kwam hij verschillende keren negatief in het nieuws. Zo werd hij verdacht van drugs- en wapenhandel, maar vrijgesproken, kwam met een omstreden verhaal over een ontvoering tijdens een missie en werd beschuldigd van geweld tegen een agent nadat hij werd betrapt op wildplassen.

Na dat laatste incident werd Kroon door Defensie geschorst. In ZomerKever ontkent hij dat hij geweld heeft gebruikt. "We hebben beelden om dat te staven." Die beelden zijn voorlopig nog niet te zien, zegt hij. "Gevoelsmatig had ik die allang op internet willen zetten, puur om te laten zien dat ik geen agressie heb getoond."

Stofwolk van cocaïne

"Wat mensen van mij vinden, daar vind ik allang niks meer van", zegt Kroon. "Het doet wel pijn hoor, zeker als je weet wat je hebt opgeofferd en geïncasseerd. En dan word je zo weggezet. Mensen denken dat als je me op mijn schouder slaat, er een stofwolk van cocaïne om me heen hangt."

In 2018 publiceerde Kroon een boek over een geheime missie in 2007 in Afghanistan. Hij zegt daarin dat hij is ontvoerd, mishandeld en verkracht door iemand van de geheime dienst daar. Als commandant van de missie besloot hij de zaak geheim te houden. Hij spoorde de man zelf op, er was een schietpartij en de man stierf.

Bij terugkomst wilde Kroon eigenlijk de dienst uit. "Daarom heb ik de kroeg gekocht, ik wilde weg, kon niet vertellen wat er was gebeurd en ik schaamde me dood. Gevoelsmatig had ik een missie in gevaar gebracht, ik werd er elke dag aan herinnerd dat het zomaar over kon zijn en dat ze zouden vinden wie het had gedaan en de missie alsnog zou worden opgeblazen. Dat zijn echt klotejaren voor me geweest."