Defensie schorst Marco Kroon vanwege vervolging om carnavalsincident

Het Openbaar Ministerie gaat Marco Kroon vervolgen vanwege een incident met de politie op carnavalszondag in Den Bosch. Volgens het OM heeft de drager van de Militaire Willems-Orde zich schuldig gemaakt aan schennis van de eerbaarheid, belediging en mishandeling.

Vanwege de ernst van de beschuldigingen heeft het ministerie van Defensie besloten Kroon te schorsen. Dat betekent dat hij voorlopig zijn werk niet mag doen en geen uniform mag dragen, zegt een woordvoerder.

Wildplassen, kopstoot

De politie zag Kroon op 3 maart wildplassen en sprak hem daarop aan. Vervolgens bejegende hij drie agenten op diverse manieren onheus en op strafbare wijze, stelt het OM.

Kroon zou een van de agenten zijn geslachtsdeel hebben getoond en naar een andere agent zijn middelvinger hebben opgestoken. Toen hij werd aangehouden, zou hij een derde agent een kopstoot hebben gegeven.

Toen de aanhouding in het nieuws kwam, sprak Kroon via zijn advocaat tegen dat hij een kopstoot had uitgedeeld. Defensie liet toen al weten dat het de kosten voor juridische bijstand dit keer niet zou vergoeden. Bij eerdere keren dat Kroon in aanraking kwam met justitie deed zijn werkgever dat wel.

Onderscheiding

Het incident in Den Bosch heeft voorlopig geen gevolgen voor Kroons Willems-Orde-onderscheiding, zegt de woordvoerder van Defensie. Dat kan wel het geval zijn bij een veroordeling tot minstens een jaar cel of bij een oneervol ontslag bij Defensie.

In deze zaak zal Kroon zich moeten verantwoorden voor de militaire politierechter. Een datum daarvoor is nog niet bekend.