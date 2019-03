Defensie vergoedt advocaatkosten Marco Kroon dit keer niet

Defensie vergoedt de kosten voor juridische bijstand voor majoor Marco Kroon dit keer niet. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt een bericht hierover in De Telegraaf.

De ridder in de Militaire Willems-Orde werd dit weekend aangehouden in Den Bosch. Hij zou een kopstoot hebben gegeven aan een agent, nadat hij was betrapt op wildplassen.

Defensie ziet geen aanleiding om de rekeningen van advocaat Knoops in dit geval te vergoeden. De vorige twee keer dat Kroon met justitie in aanraking kwam, deed de werkgever van Kroon dat wel.

Bijzondere positie

Normaal gesproken springt Defensie alleen bij, als een incident onder diensttijd plaatsvindt. Voor Kroon werd een uitzondering gemaakt, omdat hij als drager van de hoogste militaire onderscheiding een bijzondere positie bekleedt.

Of Defensie nu zijn handen van Kroon heeft afgetrokken, wil de woordvoerder niet zeggen. "We bekijken het van geval tot geval."